Средняя продолжительность жизни в Молдове увеличилась, как и общий коэффициент смертности: сколько у нас живут женщины и мужчины

Средняя продолжительность жизни в Молдове в 2024 году составила 72 года, увеличившись на 0,1 года по сравнению с 2023-м, сообщают власти.
Женщины живут в среднем 76,4 года, мужчины — 67,6 года. Разрыв между полами — 8,8 года.
Общий коэффициент смертности вырос до 13,9 на 1000 жителей.
Младенческая смертность увеличилась с 10,0 до 11,8 на 1000 новорождённых, особенно среди мальчиков.
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