В Иркутске на бульваре Рябикова завершают укладку асфальта

— Работы в основном идут по ночам, чтобы не создавать неудобства для жителей. В ближайшее время асфальтирование на бульваре Рябикова и на Сергеева будет завершено. Состояние материалов оценят с помощью лабораторных исследований, — прокомментировали в комитете городского обустройства.