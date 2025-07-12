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В Иркутске на бульваре Рябикова завершают укладку асфальта

После этого специалисты лабораторной исследуют материалы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске заканчивают асфальтобетонное покрытие на бульваре Рябикова. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, подрядные организации круглосуточно работают на улицах.

— Работы в основном идут по ночам, чтобы не создавать неудобства для жителей. В ближайшее время асфальтирование на бульваре Рябикова и на Сергеева будет завершено. Состояние материалов оценят с помощью лабораторных исследований, — прокомментировали в комитете городского обустройства.

Дорожники потрудятся и на трамвайных путях по улице Трилиссера, там заменили плиты и верхний слой асфальта. На Маяковского и Чернышевского устанавливают бордюры. На Подгорной монтируют подпорную стенку.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Приангарье 226 семей не смогли купить жилье на средства маткапитала.