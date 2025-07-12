В Самаре определили чемпионов России по пляжному теннису среди юниоров 12 июля

В Самаре завершились соревнования первенства России по пляжному теннису среди юниоров до 19 лет.
Спортсмены со всей страны боролись за звание лучших на кортах у Волги, и теперь стали известны победители и призёры.
Среди юниоров первое место заняли представители Санкт-Петербурга — Михаил Макаров и Никита Осокин.
Серебро досталось дуэту из Тольятти — Илье Кукушину и Арсению Тарасову. Бронзовыми призёрами стали Фёдор Изотов (Ярославль) и Алексей Казаковцев (Тольятти).
В категории юниорок высшую ступень пьедестала заняли Диана Израйлева и Анастасия Степанюк из Рыбинска.
На втором месте — самарские спортсменки Алина Зайцева и Софья Тарасова.
Третье место — у пары из Санкт-Петербурга: Юлиана Андреева и Арина Безуглая.
В смешанном разряде победу одержала пара Олеся Бородина (Самара) и Михаил Макаров (Санкт-Петербург).
Второе место — у Анастасии Степанюк (Рыбинск) и Никиты Осокина (Санкт-Петербург), третье — у Алины Зайцевой (Самара) и Ильи Кукушина (Тольятти).
Проведение таких масштабных турниров играет важную роль в популяризации пляжных видов спорта в регионе.
В Самарской области уже несколько лет реализуется программа развития массового и детско-юношеского спорта «Мастер спорта», запущенная по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.
Именно такие события позволяют молодым спортсменам получать опыт, расти профессионально и оставаться в спорте надолго.
Тем временем на берегу Волги, на площадке Первомайского спуска, продолжаются матчи — теперь уже среди юниоров до 17 лет.
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