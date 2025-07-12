Село Бражное Красноярского края отмечает 260-летие

Бражное прославилось героическими подвигами своих жителей. В годы Великой Отечественной войны около 500 человек ушли на фронт, многие не вернулись. Сельчане внесли значительный вклад в Победу самоотверженным трудом. Особую известность селу принесли полный кавалер ордена Славы Алексей Краснухин, орденоносец Ксения Винокурова и ее муж Степан Винокуров, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.