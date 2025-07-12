Село Бражное Красноярского края отмечает 260-летие

12 июля жители Канского муниципального округа Красноярского края празднуют 260-летний юбилей села Бражное. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Михаил Котюков.
В год 75-летней годовщины Великой Победы поселение удостоили почетного звания «Населенный пункт трудовой доблести». Это первый сельский населенный пункт в стране, получивший такую награду.
Бражное прославилось героическими подвигами своих жителей. В годы Великой Отечественной войны около 500 человек ушли на фронт, многие не вернулись. Сельчане внесли значительный вклад в Победу самоотверженным трудом. Особую известность селу принесли полный кавалер ордена Славы Алексей Краснухин, орденоносец Ксения Винокурова и ее муж Степан Винокуров, удостоенный звания Героя Социалистического Труда.
К середине XX века каждый шестой местный житель имел правительственную награду. Всего село воспитало 22 Героя Соцтруда и 26 кавалеров ордена Ленина. Сегодня Бражное по праву гордится своими выдающимися земляками и славной историей.
Свой рассказ о селе глава региона сопроводил фотографиями разных эпох.
Ранее портал kras.mk.ru молодежные парламенты Красноярского края и ЛНР договорились о взаимовыгодном сотрудничестве.