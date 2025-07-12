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Боль и поражение органов: три опасные инфекции, которые активируются в жару

Лето — прекрасное время для того, чтобы улучшить здоровье и отдохнуть от простуд, которые были активны в холодное время. Однако терять бдительность не стоит — на смену зимним недугам приходят летние. Какие именно инфекции активируются в жару и как себя защитить, — в материале «Вечерней Москвы».

Лето — прекрасное время для того, чтобы улучшить здоровье и отдохнуть от простуд, которые были активны в холодное время. Однако терять бдительность не стоит — на смену зимним недугам приходят летние. Какие именно инфекции активируются в жару и как себя защитить, — в материале «Вечерней Москвы».

Дизентерия.

Оказывается, именно летом резко увеличивается число отравлений и острых пищевых недугов. Так, по словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, именно в это время года чаще всего у пациентов развивается дизентерия:

— Болезнь протекает с интоксикацией и поражает толстый кишечник. Может быть острой и хронической формы.

Клиническая картина при этом следующая:

болевые ощущения в животе;лихорадка;частый понос со слизью и кровью.

Причиной вспышки такой кишечной инфекции является употребление немытых фруктов, овощей и грязной водопроводной воды, сообщила врач.

Сальмонеллез: симптомы, источники заражения, опасность.

Сальмонеллез.

Еще один бич летнего сезона — сальмонеллез, продолжила терапевт. Он проявляется следующими симптомами:

сильная интоксикация;частая рвота;поражение желудочно-кишечного тракта.

Как правило, тяжесть недуга зависит от иммунитета человека и его возраста. Видов сальмонеллы и путей заражения очень много., отметила доктор.

Брюшной тиф считается одной из форм сальмонеллеза. У тех, кто его «подцепил», как правило, наблюдаются такие признаки:

Брюшной тиф: симптомы, опасность, лечение.

общая слабость;озноб;плохой аппетит;подавленность;постепенно увеличивающаяся температура тела;возникает нездоровая бледность кожи;утолщается язык;головная боль;запоры и поносы;белый налет на языке.

Холера.

Также врач отнесла к частым летним инфекциям холеру. Ее отличают два ярких симптома:

рвота;водянистый понос.

Оба варианта обезвоживают организм, а палочка нарушает нормальную работу почек, подчеркнула терапевт.

Основные симптомы холеры.

Как обезопасить себя.

По мнению специалиста, лучшим способом защититься от упомянутых болезней является соблюдение правил гигиены:

При покупке овощей или фруктов на рынке просите предоставить сертификаты качества. С рук ничего не покупайте. В местах, где товары хранятся без соблюдения санитарных норм, тоже брать ничего не стоит. Не забывайте о личной гигиене: часто мойте руки, а также продукты, которые приобретены в торговых точках, особенно уличного формата, Отказывайтесь от экзотических блюд в жарких странах.

Например, люди часто употребляют сырое мясо, что крайне опасно и чревато последствиями, предупредила врач.

— Не обработанные термическим путем мясные изделия — прекрасный источник для паразитов и инфекционных возбудителей, — добавила собеседница «ВМ».

В летнее время года люди привыкли спасаться от жары на водоемах. Однако некоторые из них могут быть рассадником инфекционных заболеваний и опасных бактерий, после чего человеку придется долго бороться с последствиями. Какие инфекции подстерегают в прудах и реках, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.