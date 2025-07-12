Боль и поражение органов: три опасные инфекции, которые активируются в жару

При покупке овощей или фруктов на рынке просите предоставить сертификаты качества. С рук ничего не покупайте. В местах, где товары хранятся без соблюдения санитарных норм, тоже брать ничего не стоит. Не забывайте о личной гигиене: часто мойте руки, а также продукты, которые приобретены в торговых точках, особенно уличного формата, Отказывайтесь от экзотических блюд в жарких странах.