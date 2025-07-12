Боль и поражение органов: три опасные инфекции, которые активируются в жару

Лето — прекрасное время для того, чтобы улучшить здоровье и отдохнуть от простуд, которые были активны в холодное время. Однако терять бдительность не стоит — на смену зимним недугам приходят летние. Какие именно инфекции активируются в жару и как себя защитить, — в материале «Вечерней Москвы».
Дизентерия.
Оказывается, именно летом резко увеличивается число отравлений и острых пищевых недугов. Так, по словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, именно в это время года чаще всего у пациентов развивается дизентерия:
— Болезнь протекает с интоксикацией и поражает толстый кишечник. Может быть острой и хронической формы.
Клиническая картина при этом следующая:
болевые ощущения в животе;лихорадка;частый понос со слизью и кровью.
Причиной вспышки такой кишечной инфекции является употребление немытых фруктов, овощей и грязной водопроводной воды, сообщила врач.
Сальмонеллез: симптомы, источники заражения, опасность.
Сальмонеллез.
Еще один бич летнего сезона — сальмонеллез, продолжила терапевт. Он проявляется следующими симптомами:
сильная интоксикация;частая рвота;поражение желудочно-кишечного тракта.
Как правило, тяжесть недуга зависит от иммунитета человека и его возраста. Видов сальмонеллы и путей заражения очень много., отметила доктор.
Брюшной тиф считается одной из форм сальмонеллеза. У тех, кто его «подцепил», как правило, наблюдаются такие признаки:
Брюшной тиф: симптомы, опасность, лечение.
общая слабость;озноб;плохой аппетит;подавленность;постепенно увеличивающаяся температура тела;возникает нездоровая бледность кожи;утолщается язык;головная боль;запоры и поносы;белый налет на языке.
Холера.
Также врач отнесла к частым летним инфекциям холеру. Ее отличают два ярких симптома:
рвота;водянистый понос.
Оба варианта обезвоживают организм, а палочка нарушает нормальную работу почек, подчеркнула терапевт.
Основные симптомы холеры.
Как обезопасить себя.
По мнению специалиста, лучшим способом защититься от упомянутых болезней является соблюдение правил гигиены:
При покупке овощей или фруктов на рынке просите предоставить сертификаты качества. С рук ничего не покупайте. В местах, где товары хранятся без соблюдения санитарных норм, тоже брать ничего не стоит. Не забывайте о личной гигиене: часто мойте руки, а также продукты, которые приобретены в торговых точках, особенно уличного формата, Отказывайтесь от экзотических блюд в жарких странах.
Например, люди часто употребляют сырое мясо, что крайне опасно и чревато последствиями, предупредила врач.
— Не обработанные термическим путем мясные изделия — прекрасный источник для паразитов и инфекционных возбудителей, — добавила собеседница «ВМ».
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