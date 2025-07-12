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В Казахстане стартовал приём заявлений на конкурс грантов

С 13 по 20 июля 2025 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе грантов.

Подать документы можно как онлайн через портал egov.kz, так и через центры приема при университетах (в любом вузе по месту нахождения), передает DKnews.kz.

Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО). Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям.

Пороговые требования ЕНТ

Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

  • для направлений «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, для «Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)» — не менее 70 баллов;
  • для поступления в национальные вузы — не менее 65 баллов, в другие вузы — не менее 50 баллов;
  • для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации — не менее 50 баллов.

Напомним, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.

Отметим, что в 2025 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизированы, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.