В Казахстане стартовал приём заявлений на конкурс грантов

Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО). Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям.