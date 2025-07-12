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На торги выставили имущество горэлектротранспорта Новочеркасска

В Ростовской области на аукцион выставили три помещения горэлектротранспорта Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на продажу выставили имущество МУП «Городской электрический транспорт Новочеркасска». Информация указана на портале ГИС Торги.

Организатором аукциона выступает Территориальное управление Росимущества. В списке лотов — три объекта недвижимости.

Первый и второй — находятся на улице Буденновской в Новочеркасске. Речь идет о помещениях площадью 45 и 3109 кв. м. Начальная цена в этих случаях — 273,5 тысячи и 25 млн рублей.

Третий лот площадью 27,5 кв. м, также принадлежащий новочеркасскому горэлектротранспорту находится в поселке Орловском. Цена — 245,8 тысячи рублей.

Аукцион запланировали на 12 августа 2025 года. Всего инициатор торгов выставил на продажу около 50 лотов, принадлежащих различным должникам.

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