В Красноярске без горячей воды останутся два района на левобережье

В Красноярске с понедельника 14 июля без горячей воды останутся два района на левобережье — большая часть Советского и Центрального. Это связано с остановкой на профилактический ремонт Красноярской ТЭЦ-3.
Отключение продлится десять дней, коммунальщики планируют, что до 23 июля успеют провести намеченные работы по ремонту и замене необходимого оборудования на самой котельной, а также на сетевом хозяйстве.
Напомним, что подготовку к новому отопительному сезону уже прошла Красноярская ТЭЦ-2, которая снабжает теплом Свердловский, Железнодорожный и Октябрьский районы.
В августе, с 14 по 18 число, без горячей воды останутся жители Зеленой рощи.