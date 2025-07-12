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В Красноярске без горячей воды останутся два района на левобережье

С понедельника останавливается на профилактику Красноярская ТЭЦ-3.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске с понедельника 14 июля без горячей воды останутся два района на левобережье — большая часть Советского и Центрального. Это связано с остановкой на профилактический ремонт Красноярской ТЭЦ-3.

Отключение продлится десять дней, коммунальщики планируют, что до 23 июля успеют провести намеченные работы по ремонту и замене необходимого оборудования на самой котельной, а также на сетевом хозяйстве.

Напомним, что подготовку к новому отопительному сезону уже прошла Красноярская ТЭЦ-2, которая снабжает теплом Свердловский, Железнодорожный и Октябрьский районы.

В августе, с 14 по 18 число, без горячей воды останутся жители Зеленой рощи.