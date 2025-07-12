В Иркутской области усилили патрулирование лесов в туристических местах

— Жители Большого Голоустного были обеспокоены поведением на природе «диких» туристов, которые разжигают костры в лесу. Лес находится на границе муниципалитета, нацпарка и лесного фонда. Необходимо объединить усилия, чтобы не допустить пожаров и перехода огня на населенный пункт, — уточнил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.