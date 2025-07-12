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В Иркутской области усилили патрулирование лесов в туристических местах

Рейд по проверке соблюдения лесного законодательства провели в поселке Большое Голоустное.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области усилили патрулирование лесов в туристических местах. Такое из таких мест — поселок Большое Голоустное проверили на соблюдение лесного законодательства сотрудники «Заповедного Прибайкалья». Об этом КП-Иркутск сообщил в правительстве Иркутской области.

— Жители Большого Голоустного были обеспокоены поведением на природе «диких» туристов, которые разжигают костры в лесу. Лес находится на границе муниципалитета, нацпарка и лесного фонда. Необходимо объединить усилия, чтобы не допустить пожаров и перехода огня на населенный пункт, — уточнил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Всего в Приангарье установлено 2 380 наземных маршрутов патрулирования лесов. В 2025 году проведено уже 13,7 тысячи рейдов. Ежедневно, в зависимости от класса пожарной опасности, на маршруты выходит до 500 человек.