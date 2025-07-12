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В Ростовской области ожидаются перебои в теле- и радиовещании

На Дону с 14 по 16 июля ожидаются перебои в телерадиовещании. Причина отключений — профилактические или другие плановые работы на станциях.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

14 июля сигнал пропадет в Новошахтинске — с 10:00 до 19:00 будут перебои в работе каналов, относящихся к РТРС-2 и РТРС-1. В этот же день аналогичная ситуация будет наблюдаться в Ростове с 8:00 до 17:00. Помимо уже упомянутых каналов, помехи ожидаются на SPUTNIK и нескольких радиостанциях.

В Волгодонске радиостанции и телеканалы перестанут работать 15 июля с 8:00 до 17:00.

16 июля отключения пройдут в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района. Передающее оборудование отключат с 8:00 до 17:00.