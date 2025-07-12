В Ростовской области ожидаются перебои в теле- и радиовещании

14 июля сигнал пропадет в Новошахтинске — с 10:00 до 19:00 будут перебои в работе каналов, относящихся к РТРС-2 и РТРС-1. В этот же день аналогичная ситуация будет наблюдаться в Ростове с 8:00 до 17:00. Помимо уже упомянутых каналов, помехи ожидаются на SPUTNIK и нескольких радиостанциях.