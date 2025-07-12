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Жителей Красноярского края предупредили об очередном шторме

В воскресенье и понедельник, 13 и 14 июля, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкии и Туруханском районе ожидают ураган со шквалистым ветром до 20−25 м/с.

В воскресенье и понедельник, 13 и 14 июля, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкии и Туруханском районе ожидают ураган. В МЧС предупредили о шквалистом ветре до 20−25 м/с, дождях, сильных ливнях, грозах и граде.

Особо опасную ситуацию прогнозируют на юге края, где из-за обильных осадков возможен резкий подъем уровня воды на малых и средних реках. Не исключены затопления приусадебных хозяйств и низких участков местности, размывы магистралей и дамб.

Напомним, в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее портал kras.mk.ru рассказал о возврате рейса Москва-Красноярск во «Внуково» из-за опасной поломки — зафиксирован помпаж двигателя.