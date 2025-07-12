Жителей Красноярского края предупредили об очередном шторме

В воскресенье и понедельник, 13 и 14 июля, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Эвенкии и Туруханском районе ожидают ураган. В МЧС предупредили о шквалистом ветре до 20−25 м/с, дождях, сильных ливнях, грозах и граде.