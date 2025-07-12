Чернышенко поздравил коллектив СТАНКИН с 95-летием вуза

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников и коллектив СТАНКИНА с 95-летним юбилеем и вручил красные дипломы студентам, сообщили в аппарате зампреда правительства.
«Московскому государственному технологическому университету “СТАНКИН” — одному из ведущих технических вузов страны — исполнилось 95 лет со дня основания. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии празднования знаменательной даты университета, а также вручил дипломы с отличием лучшим студентам», — говорится в сообщении аппарата.
Чернышенко, в свою очередь, поделился воспоминаниями о том, как сам когда-то был студентом университета, и рассказал о планах по развитию вуза.
«Скоро СТАНКИН обретет новую площадку с новыми высокотехнологичными помещениями, площадью более 200 тысяч квадратных метров, рассчитанную на 11 тысяч студентов. Современная научная и образовательная экосистема появится до 2030 года общими усилиями Москвы и министерства образования и науки», — сказал вице-премьер.
По его словам, студенты получат еще более уникальные возможности для реализации своих талантов и возможностей.
«Желаю всему коллективу и студентам самого наилучшего, а выпускникам — в полной мере раскрыть свой потенциал, как это делают все станкиновцы», — заключил Чернышенко.