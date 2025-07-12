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Чернышенко поздравил коллектив СТАНКИН с 95-летием вуза

Чернышенко поздравил выпускников и коллектив СТАНКИН с 95-летием вуза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников и коллектив СТАНКИНА с 95-летним юбилеем и вручил красные дипломы студентам, сообщили в аппарате зампреда правительства.

«Московскому государственному технологическому университету “СТАНКИН” — одному из ведущих технических вузов страны — исполнилось 95 лет со дня основания. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко принял участие в торжественной церемонии празднования знаменательной даты университета, а также вручил дипломы с отличием лучшим студентам», — говорится в сообщении аппарата.

Чернышенко, в свою очередь, поделился воспоминаниями о том, как сам когда-то был студентом университета, и рассказал о планах по развитию вуза.

«Скоро СТАНКИН обретет новую площадку с новыми высокотехнологичными помещениями, площадью более 200 тысяч квадратных метров, рассчитанную на 11 тысяч студентов. Современная научная и образовательная экосистема появится до 2030 года общими усилиями Москвы и министерства образования и науки», — сказал вице-премьер.

По его словам, студенты получат еще более уникальные возможности для реализации своих талантов и возможностей.

«Желаю всему коллективу и студентам самого наилучшего, а выпускникам — в полной мере раскрыть свой потенциал, как это делают все станкиновцы», — заключил Чернышенко.

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