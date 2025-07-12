На «Небесной ярмарке» в Кунгуре назвали лучших пилотов аэростатов

В Кунгуре в Сквере воздухоплавателей прошло награждение пилотов по итогам спортивной части фестиваля «Небесная ярмарка». Бронзовые таблички с именами лучших разместили на постаменте памятника Никитке-летуну.
Все трое призеров фестиваля — родом из Кунгура. Чемпионом стал Илья Вертипрахов, призер чемпионата мира среди молодежи в командном зачете. Второе место занял чемпион России по воздухоплавательному спорту среди молодежи Игорь Вертипрахов, третье — Николай Вальнев, основатель и шеф-пилот клуба «Небо Пармы».
В ходе турниров «Небесной ярмарки» состязались 13 пилотов, они поднимались в небо 5 раз и выполнили 14 заданий. Шоу посетили 6,5 тысячи человек, десятки тысяч наблюдали за состязаниями онлайн. Множество зрителей собрали традиционный ночной «Танец слонов» и уникальное шоу световых дронов.