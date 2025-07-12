Вадим Медведев был старейшим членом политбюро ЦК КПСС

Ранее сообщалось, что Медведев скончался.
«Вадим Медведев являлся старейшим, но не последним из ныне живущих членов Политбюро ЦК КПСС», — отметили в пресс-службе.
С 1978 по 1983 год Медведев возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала Президентская академия (РАНХиГС).
Медведев — бывший секретарь ЦК КПСС и член Политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных «моторов» перестройки идеологической системы СССР — в частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920−1950 годов.