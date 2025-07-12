Перекрытие нескольких самых загруженных улиц в Кишиневе: Вадул-луй-Водскую закроют на неделю, Штефана чел Маре — на три дня, а Албишоару — на все воскресенье

Помимо этого с 13 июля 13:00 по 16 июля 16:00 будет закрыта полоса общественного движения на бул. Штефана чел Маре (между ул. Пушкина и Бэнулеску-Бодони) в связи с проведением собраний на ПВНС, и полностью остановлено движение с 16:30 до 02:00 с 14 июля до 15 июля и с 15 июля до 16 июля.