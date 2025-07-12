Перекрытие нескольких самых загруженных улиц в Кишиневе: Вадул-луй-Водскую закроют на неделю, Штефана чел Маре — на три дня, а Албишоару — на все воскресенье

С 14 по 20 июля будет частично приостановлено движение по улице Вадул-луй-Воды, на участке между улицами Т. Владимиреску и М. Садовяну. На проезжей части будут устанавливать чугунные люки, сообщает примария.
Автовладельцев просят следовать предписаниям временных дорожных знаков или выбирать альтернативные маршруты.
12 и 13 июля с 03:00 до 17:30 будет приостановлено движение на ул. Гидигич и по трем полосам на ул. Каля Ешилор от улицы Мессаджер (в направлении Балканского шоссе). Ограничения связаны с проведением фестиваля «Триатлон».
Также в воскресенье будут введены новые ограничения движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Velo Road». Мероприятие затронет бульвары Штефана чел Маре, Дачия и Константина Негруцци, а также улицы Албишоара, Михай Витязул и Каля Ешилор.
Помимо этого с 13 июля 13:00 по 16 июля 16:00 будет закрыта полоса общественного движения на бул. Штефана чел Маре (между ул. Пушкина и Бэнулеску-Бодони) в связи с проведением собраний на ПВНС, и полностью остановлено движение с 16:30 до 02:00 с 14 июля до 15 июля и с 15 июля до 16 июля.