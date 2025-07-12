Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости первый вице-президент федерации Александр Котов.
В субботу в Музее Г. О. Р. А. проходит Московский инклюзивный турнир 2025 «Мир танков» и БПЛА-фиджитал. Он организован при поддержке гранта мэра Москвы, столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Федерации гонок дронов России и Федерации компьютерного спорта России. Также в рамках мероприятия будет организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией, чтобы подчеркнуть общие исторические ценности народов этих стран и вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
«Мы будем развивать в нашей федерации адаптивные спортивные дисциплины для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Создавать новые проекты для них, чтобы они соревновались и наравне со здоровыми ребятами, и создавать для них отдельные ивентовые мероприятия», — рассказал Котов.
Он отметил, что федерация также будет развивать проект «Профессия героя», направленный на реабилитацию участников специальной военной операции через повышение их квалификации и обучение гражданскому применению беспилотников.
«И во взаимодействии с производителями, эксплуатантами БАС (беспилотных авиационных систем — ред.) предоставлять им новую профессию, направлять на стажировки, чтобы ребята могли там оставаться и уже трудоустраиваться в области гражданского применения. Это востребованная сегодня история, которую мы начинаем реализовывать с этого (2025 — ред.) года», — добавил Котов.