Федерация гонок дронов России будет развивать дисциплины для людей с ОВЗ

В субботу в Музее Г. О. Р. А. проходит Московский инклюзивный турнир 2025 «Мир танков» и БПЛА-фиджитал. Он организован при поддержке гранта мэра Москвы, столичного комитета общественных связей и молодежной политики, Федерации гонок дронов России и Федерации компьютерного спорта России. Также в рамках мероприятия будет организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией, чтобы подчеркнуть общие исторические ценности народов этих стран и вклад в Победу в Великой Отечественной войне.