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В Красноярском крае возобновят расследование дела о массовом нарушении прав многодетных семей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил пересмотреть прекращенное уголовное дело о выделении земель без инфраструктуры в Красноярском крае.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил пересмотреть прекращенное уголовное дело о выделении земель без инфраструктуры в Красноярском крае. Об этом сообщил канал t.me/infocentrskrf 11 июля.

Права 60-ти многодетных семей были нарушены в городе Сосновоборске. В 2020 году местные многодетные семьи участки для ИЖС, которые оказались меньше установленных норм. Кроем того, в локациях отсутствовало водоснабжение и не было дорог.

В 2025 году на благоустройство выделялись бюджетные средства, однако начатые работы приостановили. Ранее расследование по этому делу прекратили, но после обращения сибиряков в к Бастрыкину и публикаций в СМИ ситуацию взяли на контроль.

Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии Алексею Еремину возобновить производство по делу и доложить о проделанной работе. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее портал kras.mk.ru рассказал, почему самолет Москва-Красноярск вернулся в аэропорт вылета сразу после отправления.