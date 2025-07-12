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В Екатеринбурге на ремонт закрылся «Дом кино»

В Екатеринбурге временно закрылся «Дом кино».

Источник: "Екатеринбург. Главное"

Закрытие известнейшего кинотеатра временное и связано с проведением в помещении ремонтных работ. Об этом сообщают на официальном сайте «Дома кино», а также на страницах в социальных сетях кинотеатра.

— Сообщаем о приостановке кинопоказов в Доме Кино (июль 2025 г.), в связи с проведением ремонтных работ. О сроках возобновления работы кинотеатра сообщим дополнительно, — указано на сайте.

В Telegram-канале «Екатеринбург. Главное», который близок к мэрии города, сообщается, что ремонт продлится до 1 августа. После чего кинотеатр вновь продолжит показывать фильмы.