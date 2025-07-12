Волгоградцам напомнили, кому увеличат пенсии с 1 августа

Также от отметил, что также вступает в силу и надбавка за уход в размере 1314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр. За установление группы инвалидности пенсионер получит надбавку более 8,9 тысячи рублей. Действует также и доплата за иждивенцев в размере 2969,23 за каждого нетрудоспособного.