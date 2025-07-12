Жителей Ростова удивило необычно яркое облако в небе

Жители Ростова-на-Дону заметили в небе необычно яркое облако. Сейчас снимки очевидцев обсуждают в социальных сетях.
Интернет-пользователи уже сравнили увиденное с оперением попугая или павлина. Также в комментариях сделали несколько предположений о том, как могло появиться такое воздушное пятно.
В частности, некоторые уверены, что речь идет об эффекте иризации. Это оптическое явление возможно, если в облаке имеются маленькие капли воды или кристаллы льда. К слову, до этого синоптики прогнозировали в регионе переменную облачность в течение 12 июля.
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