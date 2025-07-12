Патриарх Кирилл назвал Путина церковным человеком

«Мы прошли через эти атеистические гонения (советской власти в XX веке — ред.) и Церковь наша возродилась, а вместе с ней возрождается и наше любимое Отечество. И во главе (государства — ред.) стоит православный человек — Владимир Владимирович Путин — не какой-то мимикрирующий под религию большинства, а искренне верующий, церковный человек… Владимир Владимирович никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Как важно это для всего народа — добрый пример доброго христианина», — сказал патриарх Кирилл.