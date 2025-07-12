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В Башкирии в ДТП погиб 55-летний водитель

В Башкирии 55-летний водитель столкнулся с грузовиком и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в районе трех часов дня, на 102 км автодороги Р-240 Уфа — Оренбург произошла авария, унесшая жизнь 55-летнего водителя. По предварительной информации, мужчина управлял автомобилем «Газель Некст», когда столкнулся с груженым досками и стоящим впереди автомобилем «Газон».

На место происшествия прибыли медики, но спасти водителя «Газели» не удалось — он скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.

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