В Башкирии в ДТП погиб 55-летний водитель

Сегодня, в районе трех часов дня, на 102 км автодороги Р-240 Уфа — Оренбург произошла авария, унесшая жизнь 55-летнего водителя. По предварительной информации, мужчина управлял автомобилем «Газель Некст», когда столкнулся с груженым досками и стоящим впереди автомобилем «Газон».
На место происшествия прибыли медики, но спасти водителя «Газели» не удалось — он скончался до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые занимаются выяснением всех обстоятельств ДТП.
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