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На въезде в Калининградскую область из Польши образовались огромные пробки

Время ожидания доходит до 15 часов.

На въезде в Калининградскую область из Польши образовались очереди. Наибольшее скопление машин фиксируют в пункте пропуска Мамоново — Гжехотки.

По данным сервиса «Очереди на границах», в субботу, 12 июля, общее время ожидания въезда в регион из Гжехоток доходит до 16 часов. В очереди стоит около 90 машин.

В пункте пропуска Багратионовск — Безледы пересечение погранперехода занимает меньше времени — до девяти часов.

В период школьных каникул и праздников на границе Польши и Калининградской области регулярно возникают очереди. Зачастую русскоязычные немцы используют аэропорт «Храброво» для перелёта в другие регионы России.

Так, кратный рост автомобилей на въезде в Калининградскую область из Польши фиксируют перед новогодними праздниками. В конце декабря 2024-го пассажиропоток увеличивался в 2,6 раза.