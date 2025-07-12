Возрождение церкви говорит о силе Бога, заявил патриарх Кирилл

«Господь остановил это опасное течение истории… Неужели эти старушки, которые оставались верующими, превзошли силу сверхдержавы — почему рухнул атеистический режим, почему мы снова в этом историческом кафедральном соборе Петербурга совершаем богослужение? Кто-то скажет: “Стечение обстоятельств, появление политических лидеров”. И то, и другое присутствовало, но такой тектонический перелом жизни страны не мог произойти просто потому, что кто-то так решил сделать… Это говорит о том, что Бог сильнее всяких человеческих сил. Нет ни одной человеческой силы — ни политической, ни научной, ни административной — которая могла бы противостоять воле Божьей», — сказал патриарх Кирилл.