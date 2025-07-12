Город, который поет: закулисье «Славянского базара»

Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже долгое время является частью культурного кода не только Витебска, но и всей Беларуси, а благодаря своему масштабу, на неделю фестиваль превращает почти весь областной центр в свою концертную площадку.
Корреспондент Sputnik прогулялся по праздничным улицам и посмотрел, чем «Славянка» удивляет гостей в этом году.
Витебск встречает «Славянский базар» уже в 34-й раз. В последние годы все больше мероприятий фестиваля проходят вне основных сцен. Сделано это было для того, чтобы вовлечь как можно больше людей в атмосферу праздника.
«Я третий год подряд приезжаю, и все равно каждый раз как в первый, поскольку постоянно на фестивале происходят изменения. И всегда только в лучшую сторону. Честно говоря, совершенно не успеваю обойти все площадки, которые хотела бы посетить, очень масштабное мероприятие», — делится впечатлениями Ольга из Гомеля.
В этом году и погода будто решила помочь организаторам: днем гостей фестиваля радует солнце, а по ночам идут ливни с грозами, освежая улицы.
«Столько позитивных эмоций, я прямо не ожидала, хотя подруги давно уговаривали съездить на фестиваль. Сегодня были в “Городе мастеров” — глаза разбегаются, хорошо, что взяла с собой ограниченное количество денег, иначе бы все там скупила», — пошутила приехавшая из Смоленска Марина.
По словам собеседницы, она влюбилась в Витебск и «Славянский базар» с первого взгляда, поэтому обязательно приедет на фестиваль в следующем году.
Если во время прогулки захочется перекусить, то к услугам гостей фестиваля большие фудкорты, причем, попробовать блюда можно также от поваров, которые приехали в Витебск из России.
«Мы уже пятый год подряд торгуем на фестивале, приехали к вам из Москвы. Продажи здесь хорошие, а мы постоянно привозим с собой что-то новенькое», — рассказал продавец одного из уличных кафе Дмитрий.
Правда, как отмечают гости праздника, нужно быть готовым к тому, что на фестивальных улицах придется оставить кругленькую сумму, особенно, если прийти в торговые ряды вместе с детьми.
Шарманщик Шама — когда улица играет музыку
Одним из открытий этого года стал Шамиль Сафаров из Казани, который уже много лет выступает на различных фестивалях под псевдонимом Шарманщик Шама. В свои 76 лет Шама приехал с тяжелой шарманкой в Витебск из Пскова, где также выступал на уличном фестивале, а через пару дней он поедет на другой фестиваль в Красноярске.
Играет шарманщик на улицах областного центра как артист Фэста уличного искусства «На семи ветрах». В Витебске мужчина впервые, но уже планирует приехать в следующем году.
«Я работал и дизайнером, и архитектором и декоратором в театре, но часто работал по договорам и не особенно заботился о пенсии, даже не оформлял документы, был кем-то вроде фрилансера, поэтому сейчас она у меня небольшая», — откровенно рассказал шарманщик.
И вот после 15 лет на пенсии, когда совсем «припекло», Сафаров стал думать, как выйти из ситуации. И вдруг мужчине «стукнуло в голову», что нужно попробовать мастерить шарманки. Так Шамиль Сафаров стал Шарманщиком Шамой.
С тех пор Шама сделал пять электронных шарманок и восстановил одну механическую. Механическая, по словам собеседника, самая тяжелая, хотя и электронную носить с собой довольно нелегко.
Шарманщика пригласили на фестиваль организаторы. По словам Сафарова, у него практически все лето расписано посещениями различных фестивалей. На вопрос о том, не тяжело ли в таком возрасте ездить по разным городам, Шама честно ответил, что нелегко, но очень интересно. К тому же, признается артист, он почувствовал себя намного свободнее в финансовом плане.
«Шарманки я делаю только для себя. Это как скульптура — сидишь, лепишь. Можно неделю не подходить, а потом за пару дней — бац — и готово», — делится собеседник.
Со своей стилизованной под старину шарманкой Шама стал одной из главных звезд уличного «Славянского базара».
Спасение и игра
В парке Победителей раскинулась самая большая площадка за всю историю акции: от спасателей МЧС и криминалистов до волонтеров и кинологов. Гости могут попробовать себя в роли следователя, посидеть за рулем спецмашины или посмотреть, как работают собаки «по следу».
И, если детей манят автотренажеры, то взрослых — общение с инспекторами и розыгрыши полезных подарков. В этом году главный приз — велосипед.
«Я думал, что МВД — это строго и скучно. А тут, оказывается, и ребенку интересно, да и самому прикольно», — отметил отец двоих детей из Орши Сергей.
Оршанцу особенно понравилось то, как объясняли детям про безопасность в интернете, поскольку «мало кто с детьми об этом нормально говорит».
Сотрудники правоохранительных органов делились опытом, показывали современные технологии и даже позволяли примерить форму. А еще учили распознавать фейки в новостях и реагировать на киберугрозы.
Площадка получилась не просто большой, а огромной: от полосы препятствий для самых маленьких и скалодрома для детей постарше, до военной техники, тиров и скоростного снаряжения автоматных магазинов для взрослых.
«Базар», который стал больше города
«Славянский базар» давно уже перестал быть просто фестивалем. Он является культурным маркером в международном формате. Недаром «Славянка» считается одним из крупнейших фестивалей искусств во всем мире.
Ежегодно в рамках фестиваля, открываются новые концертные площадки, проходят выставки художников со всего мира, проводятся образовательные проекты для молодежи, а на сцене выступают артисты из разных уголков планеты.
Несмотря на столь грандиозный масштаб и благодаря развитию уличного направления, «Славянский базар» ухитряется оставаться для многих гостей тем самым комфортным фестивалем, где можно классно отдохнуть всей семьей и повеселиться.