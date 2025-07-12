Город, который поет: закулисье «Славянского базара»

Одним из открытий этого года стал Шамиль Сафаров из Казани, который уже много лет выступает на различных фестивалях под псевдонимом Шарманщик Шама. В свои 76 лет Шама приехал с тяжелой шарманкой в Витебск из Пскова, где также выступал на уличном фестивале, а через пару дней он поедет на другой фестиваль в Красноярске.