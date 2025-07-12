Собянин рассказал о развитии методов лечения пациентов с редкими патологиями

По его словам, с 2018 года в Московском офтальмологическом центре клиники проводятся операции по трансплантации роговицы глаза. До этого такие сложные вмешательства горожане могли пройти только в федеральных больницах и в других странах. В настоящее время на базе центра делают около 120 операций ежегодно.