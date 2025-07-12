Свердловчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Неблагоприятные погодные условия ожидают на Среднем Урале в предстоящее воскресенье. В регионе усилится северный ветер, днем его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди, а в горах и низинах в ночные часы температура опустится до +4°С.