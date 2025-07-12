Свердловчан предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Неблагоприятные погодные условия ожидают на Среднем Урале в предстоящее воскресенье. В регионе усилится северный ветер, днем его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Местами пройдут небольшие дожди, а в горах и низинах в ночные часы температура опустится до +4°С.
В период непогоды в МЧС рекомендуют жителям проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности.
При порывистом ветре на улице необходимо обходить шаткие строения, деревья, рекламные щиты. Нельзя прятаться от ветра возле стен домов, так как с них могут упасть конструкции.
Ранее сообщалось, что сильный ветер снес крышу школы в селе Городищи Тавдинского городского округа Свердловской области.