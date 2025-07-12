Жители Красноярского края потеряли более 1,3 млрд рублей из-за мошенников с начала года

С января-2025 жертвами интернет-аферистов в Красноярском крае стали 5047 человек. Общий ущерб от действий похитителей превысил 1,3 млрд рублей. По данным прокуратуры региона, по состоянию на 12 июля раскрыто 851 преступление, что составляет 26,6% от общего числа.
В суды направили 437 уголовных дел, связанных с интернет-кражами. Только за последнюю неделю мошенники похитили у жителей края более 66 млн рублей. Наиболее распространенными схемами стали: фейковые криптобиржи (14 случаев), звонки от лжесотрудников спецслужб (58 случаев), фишинговые ссылки на онлайн-магазины (31) и сообщения со взломанных аккаунтов знакомых (7 преступлений). В 68 эпизодах злоумышленники использовали другие методы обмана.
Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и задержанию преступников, использующих дистанционные способы мошенничества.
Ранее портал kras.mk.ru сообщил о возобновлении разбирательств в связи с нарушением прав десятков многодетных семей.