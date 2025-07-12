Зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения: как защититься

На всей территории европейской части России зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения. Его показатель превысил семь пунктов. Чем опасен высокий уровень УФ-излучения и как от него защищаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-трихолога, дерматолога Татьяны Егоровой.
По ее словам, при таком индексе нужно стараться реже выходить на солнце и не делать этого в «опасные» часы.
— Обычно под этим определением подразумевается период с 10 утра до 16 часов дня, но при высоком уровне ультрафиолетового излучения опасность может сохраняться и до 9 часов утра, и после 18 часов вечера, — предупредила врач.
Чтобы защититься от опасного воздействия, нужно постараться избегать нахождения под открытыми солнечными лучами, отметила доктор.
Кроме того, в защите от сильного излучения помогут солнцезащитные кремы с SPF, заверила дерматолог.
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— Нужно использовать SPF 50+, но учитывать индивидуальные особенности кожи, которые зависят от ее фототипа. Например, светлокожим людям со светлыми ресницами и голубыми глазами можно безопасно находиться на солнце не более 10 минут, так как после этого времени у них возникает покраснение кожи — подчеркнула собеседница «ВМ». — Чтобы не обгореть, им нужно находиться в тени зонтика, шляпы и обновлять слой SPF-защиты каждые 20 минут.
Обновлять крем также нужно и после каждого купания, добавила специалист.
— Для правильного нанесения нужно сначала очистить кожу лица и лишь потом нанести средство, — посоветовала Егорова.
В жаркую погоду внешние факторы могут нарушить качество кожи лица, но качественный уход поможет не допустить этого. Косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие средства необходимы при высоких температурах воздуха, а от каких лучше будет отказаться.