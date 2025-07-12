Зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения: как защититься

— Нужно использовать SPF 50+, но учитывать индивидуальные особенности кожи, которые зависят от ее фототипа. Например, светлокожим людям со светлыми ресницами и голубыми глазами можно безопасно находиться на солнце не более 10 минут, так как после этого времени у них возникает покраснение кожи — подчеркнула собеседница «ВМ». — Чтобы не обгореть, им нужно находиться в тени зонтика, шляпы и обновлять слой SPF-защиты каждые 20 минут.