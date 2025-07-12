Горячую воду отключат в Свердловском и Правобережном округах с 14 июля

Оператор теплосетей Иркутска сообщает об адресах, где пройдёт масштабное отключение горячей воды в части Свердловского и Правобережного округов Иркутска. Оно запланирована на срок с 14 июля (10:00) по 24 июля (17:00).
Отмечается, что по факту снижение температуры горячей воды по тем адресам в части Свердловского и Правобережного округов Иркутска, где пройдёт массовое отключение горячей воды, начнётся на сутки раньше, то есть 13 июля — температуру в сети будут понижать постепенно. Так что принять душ лучше с самого утра в воскресенье, 13 июля.
Теплоэнергетики объясняют, что во время гидравлических испытаний использовать горячую воду нельзя по соображениям безопасности. В ходе проверки энергетики обследуют 136 км теплотрасс. В прошлом году на этих участках было выявлено и устранено более 140 повреждений.
Называем районы города, где пройдёт отключение горячей воды в Свердловском и Правобережном округах Иркутска с 14 июля на 10 дней.
Свердловский округ: м-оны Синюшина гора, Глазково и прилегающие к ним улицы — ул. Сергеева, Березовая роща.
Правобережный округ: и центр города (в том числе ул. К. Маркса, бульвар Гагарина, Гершевича, Марата, 5 Армии, Ленина, Рабочая, Сурикова, Чудотворская, Чкалова, Черемховский, Гаврилова, Бурлова, Кожова, Цесовская Набережная), а также Советская. В перечень входят и улицы Дзержинского, Чехова, Волконского, Тимирязева, К. Либкхнехта, Богдана Хмельницкого, Красногвардейская, Уткина, Ямская, Лызина, Бабушкина, Володарского, Фурье, Урицкого, Киевская, Горького, Российская, Канадзавы, Богданова. Словом, отключение горячей воды в центре Иркутска с 14 июля охватит весь исторический центр города, а также микрорайон Зелёный.
Планируя свои поездки, имейте в виду сроки отключения горячей воды в Свердловском и Правобережном округах Иркутска с 14 июля.