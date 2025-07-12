Горячую воду отключат в Свердловском и Правобережном округах с 14 июля

Отмечается, что по факту снижение температуры горячей воды по тем адресам в части Свердловского и Правобережного округов Иркутска, где пройдёт массовое отключение горячей воды, начнётся на сутки раньше, то есть 13 июля — температуру в сети будут понижать постепенно. Так что принять душ лучше с самого утра в воскресенье, 13 июля.