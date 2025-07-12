711 нарушений выявили во время проведения основного ЕНТ в Казахстане

АСТАНА, 12 июл — Sputnik. В Миннауки и высшего образования Казахстана подвели итоги основного ЕНТ.
Его сдали более 210 тысяч абитуриентов. Из них около 76,5% прошли тестирование на казахском языке, 23,5% — на русском, 149 человек — на английском языке.
«По итогам тестирования пороговый балл набрали около 161 тысяч абитуриентов, что составляет 76% от общего количества участников. Средний балл ЕНТ по пяти предметам составил 69 баллов», — отметили в ведомстве.
Наивысший результат 140 баллов набрал Абилхан Жанибек из Туркестанской области на первой неделе проведения ЕНТ. Также 598 человек набрали свыше 130 баллов.
В случае несогласия с итогами тестирования абитуриент сразу подает электронное заявление на апелляцию. В 2025 году было подано более 92 тысяч заявлений на апелляцию, из них были удовлетворены заявления на 104 уникальных тестовых заданий.
В период проведения ЕНТ зафиксировано 711 нарушений. Наиболее частыми стали попытки пронести запрещенные устройства, это:
смартфоны;
смарт-часы;
микронаушники;
шпаргалки.
«По этим основаниям тестирование не смогли пройти 326 абитуриентов. Во время самого теста из аудиторий были удалены 380 участников, результаты которых также были аннулированы. Дополнительно, после просмотра видеозаписей, были аннулированы результаты еще 5 человек», — сообщили в Миннауки.
Анализ видеозаписей продолжится до 31 октября текущего года. Это позволит обеспечить честность и объективность результатов для всех участников.