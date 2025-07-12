711 нарушений выявили во время проведения основного ЕНТ в Казахстане

«По этим основаниям тестирование не смогли пройти 326 абитуриентов. Во время самого теста из аудиторий были удалены 380 участников, результаты которых также были аннулированы. Дополнительно, после просмотра видеозаписей, были аннулированы результаты еще 5 человек», — сообщили в Миннауки.