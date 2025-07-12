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Шойгу посетил кадетское училище в Туве

Шойгу: выпускники Кызылского училища станут достойными защитниками Отечества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Выпускники Кызылского президентского кадетского училища станут достойными защитниками Отечества, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В рамках рабочей поездки в Туву Шойгу посетил училище и высоко оценил уровень обучения в нем.

«Секретарь Совета безопасности России осмотрел учебные классы, современные лаборатории, спортивный комплекс и жилые помещения кадетов. Особое внимание было уделено техническому оснащению учебного процесса и условиям для всестороннего развития учащихся», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Шойгу провел беседу с воспитанниками и выпускниками училища, в ходе которой подчеркнул исключительную важность качественного образования, патриотического воспитания и физической подготовки.

«Здесь учатся прекрасные ребята, здесь прекрасный преподавательский состав. Сегодня Кызылское президентское кадетское училище — это одно из самых лучших учебных заведений нашей страны. Практически 100% учеников далее поступают в вузы, причем 70% поступивших выбирают именно образовательные учреждения силового блока», — приводятся в сообщении слова Шойгу.

По его мнению, именно в этом учебном заведении «куется будущая элита» и выпускники в будущем займут руководящие должности в республике.

«Ребята очень достойные, служат в очень достойных местах, многие имеют боевой опыт, полученный в Сирии и в ходе специальной военной операции. Я очень удовлетворен тем, что нам всем удалось здесь сделать. Будем продолжать развиваться», — добавил секретарь Совбеза.

Выпускники Кызылского президентского кадетского училища — это большая гордость Тувы, отметил глава республики Владислав Ховалыг.

«В этом году училищу исполняется 11 лет — достаточно времени, чтобы набрать большой опыт во всех современных направлениях образования. Ученики получают здесь все необходимые навыки и знания для того, чтобы в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения по всей стране и представлять собой будущую элиту Тувы», — сказал Ховалыг.

В ходе общения с руководством и преподавательским составом училища обсуждались перспективы развития образовательного учреждения.

«Сергей Шойгу высоко оценил уровень организации учебного процесса и выразил уверенность в том, что выпускники училища станут достойными защитниками Отечества», — говорится в сообщении.

Кызылское президентское кадетское училище, открытое в 2014 году, является одним из флагманов системы довузовского образования министерства обороны РФ. Учебное заведение объединяет талантливых учащихся со всех регионов России, обеспечивая им качественную подготовку по общеобразовательным предметам и военно-специальным дисциплинам.

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