Шойгу посетил кадетское училище в Туве

«В этом году училищу исполняется 11 лет — достаточно времени, чтобы набрать большой опыт во всех современных направлениях образования. Ученики получают здесь все необходимые навыки и знания для того, чтобы в дальнейшем поступать в высшие учебные заведения по всей стране и представлять собой будущую элиту Тувы», — сказал Ховалыг.