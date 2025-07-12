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В Башкирии умер известный отшельник Киньягул Салимгареев

В Башкирии скончался отшельник из деревни Субхангулово.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии умер человек, который на протяжении полувека жил в полном одиночестве. Киньягул Салимгареев, известный как Киньягул-бабай, скончался в деревне Субхангулово, расположенной в Белорецком районе. По информации телеграм-канала Mash, в середине прошлого века все уехали из деревни и Киньягул жил один.

Он топил печь, возделывал огород, охотился и даже держал пасеку. Его жизнь привлекала внимание не только местных жителей, но и журналистов, общественников и просто любопытных людей. Про пенсионера даже сняли фильм.

На протяжении многих лет к Киньягулу приезжали родственники и друзья, которые привозили ему подарки и даже генераторы, чтобы сделать его быт немного комфортнее. Киньягул Салимгареев скончался на 93-м году жизни.

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