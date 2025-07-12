В Башкирии умер известный отшельник Киньягул Салимгареев

В Башкирии умер человек, который на протяжении полувека жил в полном одиночестве. Киньягул Салимгареев, известный как Киньягул-бабай, скончался в деревне Субхангулово, расположенной в Белорецком районе. По информации телеграм-канала Mash, в середине прошлого века все уехали из деревни и Киньягул жил один.