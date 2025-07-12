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Энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Беларуси

Электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Энергетики сообщили о полном восстановлении подачи электроэнергии во все населенные пункты Беларуси. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Белэнерго около полудня в субботу, 12 июля 2025 года.

Отмечается, что за все дни разгула природной стихии электроснабжение нарушалось в более чем 1300 населенных пунктах в период с 9 по 11 июля.

Как подчеркнули энергетики, несмотря на то, что грозовой фронт перемещался по территории Беларуси, вызывая новые технологические нарушения, а некоторые участки являются труднодоступными, специалисты работали без перерыва.

В общей сложности трудились более 300 бригад, более 1400 специалистов. Было задействовано более 430 единиц техники, а также12 дизель-генераторных установок, посредством которых было организовано временное электроснабжение для пострадавших населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что в Минлесхозе оценили ущерб от ураганных ветров, которые повалили немало леса и обесточили многие населенные пункты Беларуси (читать далее здесь).