Ирония судьбы по-молдавски: Пьяный житель Приднестровья перепутал квартиры и долго возмущался, что у него дома чужой человек

Что приехал вовсе не туда, 35-летний сельчанин понял не сразу. Зашёл в квартиру, которую спутал с нужной. Дверь оказалась открытой: хозяйка ждала возвращения мужа с детьми. Прямо с порога путник высказал женщине претензии. Пытался выяснить, что она делает в «чужой» квартире. Сел на диван и отказывался верить, что он сам всё перепутал.