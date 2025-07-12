Ирония судьбы по-молдавски: Пьяный житель Приднестровья перепутал квартиры и долго возмущался, что у него дома чужой человек

Пьяный житель Днестровска перепутал населённый пункт, адреса и квартиры. Без стука зашёл в чужое жилище и не желал уходить. Выпроводить заблудившегося путника удалось только милиционерам, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Как выяснилось, житель села Глиное активно отдыхал на Днестровском лимане. Продолжить веселье решил в гостях у друзей. На такси планировал уехать в Красное, но ошибся адресом и попал во двор многоэтажек в Днестровске.
Что приехал вовсе не туда, 35-летний сельчанин понял не сразу. Зашёл в квартиру, которую спутал с нужной. Дверь оказалась открытой: хозяйка ждала возвращения мужа с детьми. Прямо с порога путник высказал женщине претензии. Пытался выяснить, что она делает в «чужой» квартире. Сел на диван и отказывался верить, что он сам всё перепутал.
Привели пьяного мужчину в чувство милиционеры. Хозяйка квартиры писать заявление не стала. Недоразумение восприняла с юмором.
А вот правоохранители рекомендуют с алкоголем быть аккуратнее. В жару лучше отказаться от горячительных напитков. Иначе взывать к совести будут в вытрезвителе, воспитательной мерой воздействия послужат админответственность и штраф.
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