Лекарство для похудения тирзепатид замедляет развитие рака груди

Последующий анализ собранных данных показал, что позитивный эффект от приема тирзепатида был на 50−60% обусловлен снижением веса грызунов, однако при этом исследователи не исключают, что лекарство может само по себе воздействовать на раковые клетки или заставлять иммунитет активнее бороться с раком. Последующие опыты, как надеются исследователи, дадут ответ на этот вопрос, что позволит использовать тирзепатид в качестве одного из инструментов для борьбы с раком груди.