Количество вакансий для офисных работников упало на 26% в Воронеже

С начала года по июнь таковых было опубликовано 45 тысяч, а за год до этого 57 тысяч, то есть зафиксировано падение на 26%. Что касается зарплат, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они в Воронежской области выросли на 11 000 рублей. Сейчас средний заработок офисного работника в регионе составляет 68 тысяч рублей. То есть рост составил 11%.