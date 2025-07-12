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Количество вакансий для офисных работников упало на 26% в Воронеже

При этом средняя зарплата «белых воротничков» за год все-таки выросла. Аналитику представили специалисты компании НН.

Источник: Freepik

На данный момент среднее количество резюме воронежцев, претендующих на офисную вакансию, составляет 5,9 единиц. В то время как чуть больше года назад такой показатель равнялся 3,7. А вот число вакансия для «белых воротничков» уменьшается.

С начала года по июнь таковых было опубликовано 45 тысяч, а за год до этого 57 тысяч, то есть зафиксировано падение на 26%. Что касается зарплат, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они в Воронежской области выросли на 11 000 рублей. Сейчас средний заработок офисного работника в регионе составляет 68 тысяч рублей. То есть рост составил 11%.