Маленькое море с безумными горками: где в Москве отдохнуть у воды при любой погоде

Купание в реке или на море — неотъемлемая часть летнего отдыха. Однако не все могут позволить себе полет в жаркие страны. А в столице даже в очень теплые дни вода может быть неподходящей для купания. Погода вечно подкидывает сюрпризы: того и гляди, настроение снова подпортят дожди. Спасают открытые бассейны, аквапарки и спа, в которых можно отдыхать в любое время года, при любой погоде. Самый, наверное, распиаренный — бассейн в Лужниках. В огромном комплексе находится аквапарк с горками и несколькими бассейнами. Каждый час в сауне проходят бесплатные групповые парения с аромамаслами.