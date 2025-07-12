Тысячи жителей Усть-Донецкого района Ростовской области остались без воды

В Ростовской области после аварии на электроподстанции без воды временно остались жители нескольких населенных пунктов Усть-Донецкого района. Об этом 12 июля в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
По словам министра, из строя вышла электроподстанция в Крымском сельском поселении. После этого оказались обесточены водозабор в хуторе Костино-Горском, сооружение водопровода в хуторе Крымском, а также ОСВ поселка Усть-Донецкий.
Подача воды была приостановлена в направлении рабочего поселка Усть-Донецкий, хуторов Апаринский, Крымский, Ещеулов.
Сейчас экстренный ремонт выполняет бригада ПАО «Россети Юг».
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