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Тысячи жителей Усть-Донецкого района Ростовской области остались без воды

В одном из районов Дона люди временно остались без воды после аварии на электроподстанции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после аварии на электроподстанции без воды временно остались жители нескольких населенных пунктов Усть-Донецкого района. Об этом 12 июля в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

По словам министра, из строя вышла электроподстанция в Крымском сельском поселении. После этого оказались обесточены водозабор в хуторе Костино-Горском, сооружение водопровода в хуторе Крымском, а также ОСВ поселка Усть-Донецкий.

Подача воды была приостановлена в направлении рабочего поселка Усть-Донецкий, хуторов Апаринский, Крымский, Ещеулов.

Сейчас экстренный ремонт выполняет бригада ПАО «Россети Юг».

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