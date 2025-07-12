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Пассажиров Кишиневского аэропорта просят приезжать заранее и быть готовыми к досмотру

Кишиневский международный аэропорт традиционно в период отпусков увеличивает пассажиропоток.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Кишиневский международный аэропорт информирует о возросшем потоке пассажиров, связанном с сезоном отпусков, и публикует ряд рекомендаций.

Так, пассажирам необходимо приезжать на аэровокзал заранее, примерно за три часа до вылета.

«Это позволит без спешки пройти все этапы: регистрацию, досмотр и пограничный контроль», — отмечают в аэропорту.

Кроме того, пассажирам сообщают о необходимости быть готовыми к досмотру, а также не нарушать правила провоза багажа и ручной клади.

«Избегайте проноса запрещенных предметов (ножей, зажигалок и т. д.), выбирайте удобную одежду, облегчающую досмотр», — в воздушной гавани.

Пассажиров также просят соблюдать правила пересечения границы, не забывать.

действительные документы (паспорт, удостоверение личности, билет на самолет), проявлять уважение и терпение.

Согласно последнему отчету, опубликованному ACI Europe (Международным советом аэропортов Европы), в категории аэропортов с годовым пассажиропотоком от 1 до 10 миллионов пассажиров Кишиневский международный аэропорт занимает третье место в Европе, показав рост на +41,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По этому показателю он находится сразу после аэропортов Виго (Испания, +472,7%) и Кутаиси (Грузия, +49,3%).

Если в 2022 году аэропорт Кишинева обслуживал 20 авиакомпаний и 56 прямых направлений, то в 2025 году их число увеличилось до 29 авиакомпаний и 71 прямого направления.