Пассажиров Кишиневского аэропорта просят приезжать заранее и быть готовыми к досмотру

Согласно последнему отчету, опубликованному ACI Europe (Международным советом аэропортов Европы), в категории аэропортов с годовым пассажиропотоком от 1 до 10 миллионов пассажиров Кишиневский международный аэропорт занимает третье место в Европе, показав рост на +41,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По этому показателю он находится сразу после аэропортов Виго (Испания, +472,7%) и Кутаиси (Грузия, +49,3%).