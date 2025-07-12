В Башкирии спасатели помогли жителю Челябинской области

Во время планового рейда на реке спасатели заметили дрейфующую пустую лодку. Поднявшись чуть выше по течению, они обнаружили мужчину, отчаянно призывающего о помощи. Им оказался 36-летний житель города Сатки, который отправился на поиски ягод и грибов, но не предусмотрел одну важную деталь — не закрепил свою лодку. В результате её унесло течением, и мужчина остался один на берегу.