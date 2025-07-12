В Башкирии спасатели помогли жителю Челябинской области

Сегодня на реке Юрюзань в Салаватском районе, произошел инцидент, который мог бы закончиться трагедией, если бы не бдительность спасателей Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.
Во время планового рейда на реке спасатели заметили дрейфующую пустую лодку. Поднявшись чуть выше по течению, они обнаружили мужчину, отчаянно призывающего о помощи. Им оказался 36-летний житель города Сатки, который отправился на поиски ягод и грибов, но не предусмотрел одну важную деталь — не закрепил свою лодку. В результате её унесло течением, и мужчина остался один на берегу.
Спасатели быстро среагировали на ситуацию и оперативно эвакуировали мужчину вместе с лодкой на безопасный берег. К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий.
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