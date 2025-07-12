Грузооборот порта в Ростове-на-Дону снизился на почти 26% в 2025 году

Грузооборот порта в Ростове-на-Дону за январь-июнь 2025 года сократился на 25,9% и составил 5,7 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов.
Самый лучший показатель в Азово-Черноморском бассейне у морпорта Новороссийска: в этом случае грузооборот при снижении на 6,7% составил 80,3 млн тонн.
Далее идут порты Тамани (оборот грузов 12,9 млн тонн при снижении показателя на 1,5%) и Туапсе (оборот грузов 10,7 млн тонн с повышением показателя на 2,6%). Порт Кавказ — 5,4 млн тонн при снижении оборота грузов на 49,5%.
Добавим, в целом грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 123,5 млн тонн (снижение на 11,9%). Объемы перевалки сухих грузов сократились на 23,4%, до 49,9 млн тонн, объемы наливных грузов снизились на 1,9%, до 73,6 млн тонн.
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