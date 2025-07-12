91 заявку о пропаже людей приняли волонтеры в Ростовской области

91 заявку на поиск пропавших людей в Ростовской области приняли волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в июне 2025 года. Об этом говорится в группе VK поискового отряда.
За месяц, живыми нашли 48 человек из 91. При этом пока неизвестно, где находятся еще 17 жителей региона, их продолжают искать: распространяют ориентировки, опрашивают людей, обходят возможные места, где могут находиться потерявшиеся.
Жителям Дона напоминают: помощь может оказать каждый. Нужно быть внимательными и обязательно сообщать о пропавших людях в полицию или представителям отряда «ЛизаАлерт».
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