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91 заявку о пропаже людей приняли волонтеры в Ростовской области

Волонтеры рассказали, сколько людей пропали на Дону в июне 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

91 заявку на поиск пропавших людей в Ростовской области приняли волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в июне 2025 года. Об этом говорится в группе VK поискового отряда.

За месяц, живыми нашли 48 человек из 91. При этом пока неизвестно, где находятся еще 17 жителей региона, их продолжают искать: распространяют ориентировки, опрашивают людей, обходят возможные места, где могут находиться потерявшиеся.

Жителям Дона напоминают: помощь может оказать каждый. Нужно быть внимательными и обязательно сообщать о пропавших людях в полицию или представителям отряда «ЛизаАлерт».

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