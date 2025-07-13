Смольный показал процесс реставрации Дома Брюллова на Васильевском острове

На первом этаже здания появится зона общественного питания, на остальных разместят офисы, коворкинги, мастерские и читальные залы. Посетителям также предложат экспозицию, посвященную истории дома Брюллова.
Дом архитектора Брюллова на Кадетской линии, 21, был возведен в 1730-х годах и перестроен в 1845 году по собственному проекту владельца. В 2008 году здание признали аварийным.
В июле 2022 года состоялись торги за право заключить договор аренды здания на 49 лет с обязательством реставрации в течении семи лет. Победила компания «Я ХОЧУ БЫТЬ ТВОЕЙ КАНАРЕЙКОЙ». В августе 2023 года КГИОП выдал разрешение на проведение работ.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что историческую Копорскую крепость в Ленобласти готовят к масштабной реставрации.