Смольный показал процесс реставрации Дома Брюллова на Васильевском острове

В июле 2022 года состоялись торги за право заключить договор аренды здания на 49 лет с обязательством реставрации в течении семи лет. Победила компания «Я ХОЧУ БЫТЬ ТВОЕЙ КАНАРЕЙКОЙ». В августе 2023 года КГИОП выдал разрешение на проведение работ.