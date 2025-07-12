В Москве прошел парад трамваев и ретроавтомобилей

Москвичи стали подтягиваться к воротам трамвайно-ремонтного завода на Волочаевскую улицу, 9, за несколько часов до старта парада. Среди них и семьи с детьми, которые вышли в выходной на праздник, и пенсионеры, желающие прочувствовать дух ушедших эпох. Руслан Демиров пришел с сыном. «Хочу показать ему на чем я ездил», — уточнил он. Выяснилось, что мужчина учился на журфаке МГУ. Почти каждый день он добирался до Моховой улицы из общежития — «Дома аспиранта и стажера» (ДАС), расположенного на улице Шверника, 19, на 16-м трамвае. «С каждым десятилетием трамваи совершенствовались, становились все красивее и лучше. Теперь современный “Витязь” довозит меня от станции метро “Первомайская”, недалеко от которой находится мой дом, до ВДНХ. Но ностальгия по тем временам есть и хочется увидеть, каким был общественный транспорт в предыдущие времена. Мечтаю увидеть конку — предшественницу электрического трамвая», — рассказал «РГ» мужчина пока мы ждали старта парада.