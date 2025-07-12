Ваше дело — «дудка»: чем опасны вейпы и нужно ли их запретить

Вредные вещества входят даже в состав тех вейпов, которые проходят маркировку. А ведь в России только одна из 50 электронных сигарет, согласно прошлогоднему исследованию Союза предприятий никотинсодержащей продукции, изготовлена легально. Это несмотря на то, что в России действуют требования по работе с маркированными электронными сигаретами и жидкостями для них. На практике рынок наполнен вейпами, изготовленными в кустарных условиях. А ведь купить такой вейп несовершеннолетнему легче, чем маркированный.