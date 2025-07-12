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Фрукты продолжают дорожать в Молдове: с начала года рост цен превысил 30%

За первые шесть месяцев 2025 года в Республике Молдова фрукты подорожали на 33,7%, а овощи — на 18,9%

Источник: Комсомольская правда

По данным Национального бюро статистики, эти темпы значительно превышают как годовую продовольственную инфляцию (9,8%), так и общий уровень инфляции в стране.

В июне по сравнению с маем фрукты прибавили в цене ещё 5,1%, тогда как овощи подешевели на 10,2%. Представители плодоводческих ассоциаций предполагают, что в июле фрукты могут снова подорожать — на фоне активного экспорта, способствующего росту цен на внутреннем рынке. Овощи, напротив, могут незначительно подешеветь из-за отсутствия экспортного спроса.

Эксперты отмечают, что продовольственная инфляция особенно сильно отражается на социально уязвимых слоях населения. Летний рост цен на сезонные продукты — фрукты и овощи — становится особенно ощутим для большинства молдаван, чьи доходы ограничены, пишет ТГ-канал @primulinmd.