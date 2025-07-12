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В Ростове департамент архитектуры получил иск из-за запрета стройки

Застройщик в Ростове решил судиться из-за отмены разрешения на возведение многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Один из застройщиков в Ростове-на-Дону начал судиться с городским департаментом архитектуры и градостроительства. Информация опубликована в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Истец требует от властей отменить распоряжение от 7 марта 2025 года о прекращении разрешения на строительство.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, уже привлекли администрацию Ростова-на-Дону и министерство строительства региона. В участии представителей региональной службы Госстройнадзора было отказано.

Иск поступил в мае 2025 года, тогда же его приняли к рассмотрению. Предварительное судебное заседание, по всей видимости, состоялось 24 июня. Следующее слушание должно пройти 5 августа 2025 года.

Добавим, по информации на сайте городской администрации, застройщик получил разрешение на строительство в декабре 2023 года. Разрешение действовало до 22 марта 2025 года. В указанный период планировалось возведение девятиэтажного жилого дома в Кировском районе Ростова-на-Дону.

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