Насыщенно и аутентично. Зельва принимает фестиваль исторической реконструкции «Легендарные эпохи»

12 июля, Зельва /Корр. БЕЛТА/. Зельва принимает международный фестиваль исторической реконструкции «Легендарные эпохи», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Открылся фестиваль театрализованным представлением с «Парадом эпох» и конным рыцарским турниром. В программе первого дня также показательные выступления шотландской пехоты ХVI-XVII веков, сражение и маневры Отечественной войны 1812 года, реконструкции «Крепость Осовец» и «Атака мертвецов», воспроизводящие события Первой мировой. Завершится день концертом и пиротехническим шоу.
Как поделился командир военно-исторического клуба «Полесский солдат» из Пинска Александр Антоновский, он вместе с коллегами приехал на фестиваль в Зельву третий год подряд. «Мы ждем этот фестиваль. Как только уезжаем отсюда, сразу же хотим вернуться и сожалеем о том, что все так быстро прошло. Здесь общение, новые знакомства. Сегодня я исполнил свою мечту — перевоплотился в униформу армии Наполеона», — сказал он.
Помимо привычного для себя образа военного, завтра Александр Антоновский примерит и необычный. «С благословения епископа Пинского и Лунинецкого, владыки Георгия я буду играть батюшку. В реконструкции это очень редко, где участвуют батюшки, но я был на двух, где участвовал настоящий батюшка. Для меня будет завтра очень волнительный этап в моей жизни», — отметил реконструктор.
Реконструкторы из молодого клуба «Парабеллум» из Минска представляют на фестивале середину 17-го века. В образе немецкого наемника — Анна Ровина. «У нас в основном молодежь, ребята по жизни увлекаются разным, но объединяет нас любовь к истории нашей страны. Я магистрантка исторического факультета. Занимаюсь реконструкцией не только 17-го века, но и 19-го. В 19-м веке я дама, а в 17-м могу побыть и мушкетером. На этом фестивале я не впервые. Зельва очень гостеприимный городок, всегда люди очень открыты к новым знаниям, им интересно, они подходят, спрашивают. Все очень улыбчивые, радостные. Надеемся, в следующем году тоже будем», — рассказала Анна Ровина.
Руководитель историко-культурного фонда памяти Первой мировой войны «Кроки» Андрей Оралин из Минска принимает участие в «Легендарных эпохах» впервые. «Многое мы не знаем, это утерянная история для нас. На самом деле у нас в каждой семье есть люди, чьи судьбы затронула та война», — сказал он, добавив, что в реконструкцию этого периода его привела история его семьи.
Как отметил председатель Зельвенского райисполкома Денис Ольшевский, фестиваль проходит в символичную дату. «Сегодня мы празднуем важное событие — освобождение Зельвенского района. Это память. Пока живет память о старой войне, новой не будет. Мы видим, как на Западе рушатся памятники, стирается память, чтобы переписать историю. Как говорит наш Президент, мы этого никогда не позволим», — сказал глава района.
Фестиваль «Легендарные эпохи» проходит в пятый раз и впервые продлится два дня. Завтра гостей феста ждет масштабная реконструкция событий Великой Отечественной войны с участием 200 реконструкторов из Беларуси и России, включая танк Т-34 и новые пиротехнические эффекты. Будет продемонстрирован Зельвенский прорыв 1941 года, оккупация и партизанское движение, а также освобождение Зельвы в 1944 году. -0-
Фото Леонида Щеглова.