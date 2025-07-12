Насыщенно и аутентично. Зельва принимает фестиваль исторической реконструкции «Легендарные эпохи»

Реконструкторы из молодого клуба «Парабеллум» из Минска представляют на фестивале середину 17-го века. В образе немецкого наемника — Анна Ровина. «У нас в основном молодежь, ребята по жизни увлекаются разным, но объединяет нас любовь к истории нашей страны. Я магистрантка исторического факультета. Занимаюсь реконструкцией не только 17-го века, но и 19-го. В 19-м веке я дама, а в 17-м могу побыть и мушкетером. На этом фестивале я не впервые. Зельва очень гостеприимный городок, всегда люди очень открыты к новым знаниям, им интересно, они подходят, спрашивают. Все очень улыбчивые, радостные. Надеемся, в следующем году тоже будем», — рассказала Анна Ровина.