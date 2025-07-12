Пожилой минчанин повредил чужое авто из-за якобы неправильной парковки

В Центральное РУВД поступило сообщение о повреждении автомобиля, припаркованного во дворе дома по ул. Романовская Слобода. Оперативники уголовного розыска установили, что к инциденту причастен 75-летний пенсионер. Из-за того, что машина мешала ему проехать, он проколол два передних колеса чужого авто и уехал.