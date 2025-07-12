Пожилой минчанин повредил чужое авто из-за якобы неправильной парковки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пожилой мужчина повредил иномарку из-за «неправильной» парковки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Центральное РУВД поступило сообщение о повреждении автомобиля, припаркованного во дворе дома по ул. Романовская Слобода. Оперативники уголовного розыска установили, что к инциденту причастен 75-летний пенсионер. Из-за того, что машина мешала ему проехать, он проколол два передних колеса чужого авто и уехал.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ему предстоит возместить владельцу автомобиля ущерб — около Br100.-0-