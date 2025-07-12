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Пожилой минчанин повредил чужое авто из-за якобы неправильной парковки

В Центральное РУВД поступило сообщение о повреждении автомобиля, припаркованного во дворе дома по ул. Романовская Слобода. Оперативники уголовного розыска установили, что к инциденту причастен 75-летний пенсионер. Из-за того, что машина мешала ему проехать, он проколол два передних колеса чужого авто и уехал.

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пожилой мужчина повредил иномарку из-за «неправильной» парковки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД поступило сообщение о повреждении автомобиля, припаркованного во дворе дома по ул. Романовская Слобода. Оперативники уголовного розыска установили, что к инциденту причастен 75-летний пенсионер. Из-за того, что машина мешала ему проехать, он проколол два передних колеса чужого авто и уехал.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ему предстоит возместить владельцу автомобиля ущерб — около Br100.-0-